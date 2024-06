Secrétariat indépendant Libérez-vous de vos tâches administratives Morgane B. trouve toujours la solution idéale dans la gestion de votre activité professionnelle. EN SAVOIR PLUS SECRÉTARIAT Bénéficiez des services suivants : Rédaction des devis Rédaction, suivi et relance des clients Dactylographie et mise en page de vos documents Assistance aux démarches administratives Réalisation de CV, lettre de motivation Saisie de mémoire, de rapport de stage Aide à la rédaction de divers courriers Scanning de documents Classement organisé de vos différents documents Archivages Remplacement de votre secrétaire malade ou en complémentaire d’un mi-temps ou 3/4 temps Quelques données 2.6x Plus de taux d’efficacité 300 Appels 4000 Devis envoyés 100% Quiétude d’esprit ADMINISTRATIF Établissement et suivi de la facturation Encodage des prestations, suivi des absences, etc Contacts avec le secrétariat social et préparation des documents Prendre les contacts et réaliser différentes démarches administratives Signaler votre changement de situation Gestion du courrier, classement, … Lien avec votre comptable Travaillons ensemble +32 472 28 64 59 Témoignages Nos clients témoignent de nos services « Grâce aux services proposés par Morgane B je suis plus disponible pour mes clients. Efficacité, rentabilité et moins de soucis. » Elisabeth – Photographe « Merci à Morgane B pour sa prestation.

Parfaitement à l’écoute de mes besoins et du travail demandé, Morgane a réalisé celui-ci avec un grand professionnalisme dans les délais demandés et totalement en accord avec mes souhaits..

Parfaitement à l'écoute de mes besoins et du travail demandé, Morgane a réalisé celui-ci avec un grand professionnalisme dans les délais demandés et totalement en accord avec mes souhaits. Professionnelle, disponible et fiable, je recommande ses services à tous. Merci »
Monique – Directrice d'une école de danse
« Depuis l'arrivée de Morgane B dans l'équipe je suis soulagée de certaines tâches qui me prenaient trop de temps. Je peux enfin finir mes journées en temps et en heure sans avoir une charge mentale trop importante. »
Julie – Secrétaire à mi-temps
« Un sens du détail qui fait gagner du temps à toute l'équipe. »
Diégo – Indépendant dans le domaine du loisir

ORGANISATION
Gestion de l'agenda et des rendez-vous
Organisation de vos rendez-vous professionnels et/ ou privé (déplacement, hôtel, restaurant, etc…)
Organisation d'autre type d'évènement d'entreprise ou privé
Aide à la gestion de votre temps

Questions fréquemment posées

Combien de temps dure une mission ?
La durée dépend de votre besoin. Pour une mission ponctuelle de quelques heures jusqu'à une mission régulière de longue durée. Pendant l'absence de votre secrétaire ou pour un renfort ponctuel, c'est le client qui décide ce facteur. Je m'engage à mettre mon professionnalisme au service de votre société pour toutes les demandes que je reçois.

Combien ça coute ?
Le tarif varie en fonction du type de demande et de la durée. L'avantage est que vous pouvez faire entrer à 100% en frais professionnels.

Pourquoi faire appel à une secrétaire indépendante ?
Un chef d'entreprise est plus performant et rentable en développant son entreprise, en consacrant son temps à ses clients et ses collaborateurs. Les tâches administratives sont souvent synonymes de perte de temps considérable dans la vie d'une entreprise. Vous pouvez donc sous-traiter ces tâches pour dégager du temps dans votre agenda.

Quelles tâches je peux déléguer à une secrétaire indépendante ?
Toutes tâches administratives ; de la gestion d'agenda à l'encodage des fiches de prestations de vos ouvriers et employés, de l'organisation d'un team building jusqu'au paiement de vos factures fournisseurs. Je suis en mesure de faire toutes vos tâches administratives.

Où travaille une secrétaire indépendante ?
Depuis vos bureaux ou des miens en fonction des tâches que vous souhaitez déléguer.